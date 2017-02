Angela Merkel sustine ca exista o problema cu valoarea monedei euro

"Avem in acest moment in zona euro, desigur, o problema cu valoarea monedei euro", a declarat Merkel in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, potrivit News.ro.Ea a adaugat ca Banca Centrala Europeana are o politica monetara care nu este orientata spre Germania, ci mai degraba catre tari de la Portugalia pana la Slovenia sau Slovacia."Daca inca am mai fi avut marca germana, aceasta cu siguranta ar fi avut o valoare diferita de cea pe care o are euro in acest moment. Dar aceasta este o politica monetara independenta asupra careia nu am vreo influenta ca si cancelar al Germaniei", a completat Merkel.Observatiile cancelarului german au venit dupa ce un consilier comercial al presedintelui SUA Donald Trump a acuzat Germania ca profita de un euro "extrem de subevaluat".