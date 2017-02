Fostul sef al asa-zisului serviciu vamal al Tiraspolului, rapit ca in filme din R. Moldova. Ghervaziuk spusese anul trecut ca Sheriff nu a platit taxe de 1 mld. de dolari

Informatiile au fost oferite de un martor al incidentului.Potrivit 1news.md , martorul a declarat ca totul s-a intamplat joi. Potrivit acestuia, indivizii care i-au oprit masina, l-au batut, apoi l-au pus in portbagajul masinii lor si l-au dus in regiunea transnistreana. 1news.md scrie ca persoane din apropierea lui Ghervaziuk au rămas uimite de uşurinţa cu care persoanele necunoscute au reuşit să-l răpească şi să-l transporte în regiunea transnistreană.Mai mult, publicatia citata presupune ca rapirea acestuia ar fi avut legatura cu faptul ca anul trecut Ghervaziuk, fiind inca sef al asa-zisului comitet vamal, a vorbit despre evaziunea fiscala a companiei Sheriff, declarand ca aceasta nu ar fi platit taxe si accize in valoare de un miliard de dolari la bugetul autoproclamatei republici transnistrene.