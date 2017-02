Serghei Lavrov: Rusia vrea relatii pragmatice cu SUA

Intr-o alocutiune sustinuta la Conferinta de securitate de la Munchen, Lavrov a descris totodata NATO drept o "institutie a Razboiului Rece", a carei expansiune a dus la tensiuni fara precedent in Europa in ultimii 30 de ani.Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a mai declarat sambata ca nu a "vazut nicio dovada" privind atacuri cibernetice comise de Rusia pentru a influenta rezultatul alegerilor in alte tari, inclusiv din Statele Unite, transmite Reuters.El a mai spus la Conferinta de securitate de la Munchen ca Rusia nu vrea ca cetatenii sai sa fie implicati in infractiuni informatice.