Rafael Garay, omul de afaceri care ar fi fugit din Chile cu 920 mil. dolari, va fi extradat din Romania - decizie a Curtii de apel Brasov

Magistratii Curtii de Apel Brasov au admis cererea de extradare formulata de autoritatile judiciare din Chile privind extradarea lui Rafael Garay, omul de afaceri acuzat de frauda, dupa ce ar fi fugit cu banii unor investitori din tara sa natala, aproximativ 920 de milioane de dolari, si care a fost prins la Brasov in luna noiembrie a anului trecut, informeaza News.ro.





Cererea de extradare formulata de autoritatile chiliene pe numele lui Rafael Garay a fost admisa de Curtea de Apel Brasov vineri. Magistratii au decis, totodata, mentinerea lui Garay in arest preventiv pana la extradare.





Decizia Curtii de Apel Brasov nu este definitiva.





Rafael Garay a fost prins la Brasov in noiembrie anul trecut, dupa ce timp de doua luni a fost cautat in toata lumea fiind dat in urmarire internationala pentru deturnare de fonduri. In 19 noiembrie 2016, a fost plasat in arest la domiciu, dar ulterior, in 28 decembrie 2016, a fost arestat preventiv dupa ce autoritatile din Chile au cerut extradarea lui.





Omul de afaceri era cautat de autoritatile de Chile din 12 septembrie 2016, pentru deturnare de fonduri, existand informatii ca acesta s-ar fi aflat in Franta, Thailanda sau Olanda. La sfarsitul lunii septembrie, barbatul a fost localizat in Romania, dupa ce a solicitat la Ambasada statului Chile din Bucuresti un certificat pentru a se putea casatori.





Potrivit presei din Chile, barbatul ar fi fugit cu 920 de milioane de dolari, bani care apartineau mai multor persoane ce investisera in compania Think&Co detinuta de Rafael Garay. In luna iunie, Rafael Garay anunta ca a fost diagnosticat cu cancer la creier, ca isi va inchide compania si ca va pleca la tratament. De asemenea, el a anuntat ca oamenii isi vor putea recupera banii dintr-un cont deschis la HSBC Bank, insa acest lucru nu s-a intamplat deoarece, ulterior, s-a descoperit ca Rafael Garay nu avea niciun cont la acea banca.





In timp ce se afla in arest la domiciliu in Brasov, Garay a declarat ca este nevinovat, el spunand ca nu ar fi putut parasi Chile cu o suma atat de mare de bani.