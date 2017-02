Jean-Claude Juncker a salutat abrogarea OUG 13, care "periclita progresele realizate ani de zile"

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat, vineri, in timpul intrevederii pe care a avut-o cu premierul Sorin Grindeanu la Bruxelles, decizia Guvernului de abrogare a controversatei Ordonante de Urgenta 13, care "periclita progresele realizate ani de zile in acest domeniu", transmite News.ro.



"Cei doi oficiali au discutat despre ultimele evolutii din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) si despre lupta impotriva coruptiei. Presedintele Juncker a salutat recenta decizie a Guvernului roman de abrogare a ordonantei de urgenta care periclita progresele realizate ani de zile in acest domeniu", informeaza Executivul.

Potrivit sursei citate, Grindeanu si Juncker au convenit asupra importantei unei largi consultari a principalelor parti interesate si a unui proces democratic pe care sa-l parcurga orice masura care va fi adoptata in viitor.

"Transparenta si deschiderea vor fi esentiale pentru restabilirea si mentinerea increderii si stabilitatii", se precizeaza in comunicatul Guvernului.

Totodata, Juncker l-a incurajat pe prmier sa continue lupta impotriva coruptiei si a oferit autoritatilor romane sprijinul Comisiei Europene.

Potrivit sursei citate, presedintele Comisiei Europene a reiterat intentia de incheiere a Mecanismului de Cooperare si Verificare in timpul mandatului sau in conditiile in care Romania isi va indeplini obiectivele de referinta necesare. Calea pentru atingerea acestor obiective de referinta este stabilita in mod clar in rapoartele Comisiei privind MCV.

De asemenea, cei doi oficiali au abordat pe scurt situatia economica a Romaniei.

"Presedintele l-a incurajat pe premier sa continue punerea in aplicare a reformelor in vederea modernizarii economice si sociale, in acelasi timp cu dezvoltarea unei politici fiscale responsabile. Au convenit sa lucreze impreuna in continuare in vederea imbunatatirii capacitatii de absorbtie a fondurilor europene in Romania", se mai arata in comunicatul de presa al Guvernului.

La randul sau, premierul s-a angajat sa colaboreze indeaproape cu Comisia Europeana in ceea ce priveste Agenda Europeana de Aparare.

In cursul intalnirii, s-a abordat, de asemenea, problema migratiei si Juncker a salutat contributia Romaniei la Politia de Frontiera si la Garda de Coasta la nivel european pentru securizarea frontierelor externe comune ale Uniunii, precum si eforturile de consolidare a solidaritatii in domeniul migratiei si azilului.

Pe de alta parte, dat fiind faptul ca Romania marcheaza 10 de ani de la aderarea la Uniunea Europeana, cei doi oficiali au discutat despre viitorul UE cu 27 de state membre, inaintea Summit-ului de la Roma, din luna martie, precum si despre presedintia romana a Consiliului din prima jumatate a anului 2019.

"Presedintia va fi o perioada importanta pentru finalizarea chestiunilor legislative restante inainte de incheierea actualului mandat al Parlamentului European. Presedintele Juncker si-a exprimat increderea ca mandatul presedintiei romane va fi unul foarte bun in 2019 si a oferit sprijinul deplin si expertiza Comisiei pe tot parcursul procesului", potrivit sursei citate.

La intrevederea dintre Juncker si Grindeanu au mai participat comisarul european Corina Cretu si ministrul Afacerilor Externe Teodor Melescanu.