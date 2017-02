SUA: Scott Pruitt, confirmat de catre senatori la conducerea Agentiei de Protectie a Mediului

Pruitt a fost confirmat in noua pozitie cu 52 de voturi "pentru" si 46 de voturi "impotriva", dupa ce republicanul John Barrasso a sustinut ca acesta va reforma si moderniza EPA.Republicanii au acuzat ca, in ultimii ani, aceasta agentie federala a desfiintat locuri de munca in industria extragerii petrolului si a mineritului prin reducerea emisiilor de gaze nocive din Statele Unite.Fostul procuror general va fi investit in scurt timp in functie si va urma implementarea unor ordine executive pentru a reforma complet Agentia de Protectie a Mediului.Nominalizarea lui Pruitt a fost una extrem de controversata, intrucat acesta a dat in judecata agentia federala de peste zece ori din pozitia de procuror general al statului Oklahoma. De asemenea, politicianul si-a expirmat public indoiala cu privire la stiinta care explica incalzirea globala.