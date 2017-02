Frans Timmermans il acuza pe seful diplomatiei poloneze ca utilizeaza "fapte alternative"

"Acum suntem cu adevarat in teritoriul faptelor alternative", i-a spus Timmermans lui Waszczykowski in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen.Aceasta acuzatie din partea prim-vicepresedintelui CE a venit dupa un schimb de replici dure cu ministrul de Externe al Poloniei."Te rog sa ne permiti sa ne respectam propria lege fundamentala, nu viziunea ta despre Constitutie. Okay?", a spus Waszczykowski.In schimb, Timmermans a incercat sa construiasca un argument puternic, precizand ca Comisia de la Venetia i-a acuzat pe conservatorii din guvern ca submineaza democratia prin stirbirea de puteri a Curtii Constitutionale."Nu ma crede pe mine, dar ai intrebat Comisia de la Venetia. Ei au fost foarte clari in raspuns. Singurul lucru pe care l-au primit de la tine a fost un raspuns jignitor", a completat Timmermans.Tensiunile dintre Varsovia si Bruxelles au crescut considerabil in ultimul an si jumatate, dupa ce euroscepticii de la Partidul Lege si Dreptate (PiS) au reusit sa obtina singuri o majoritate parlamentara, pentru prima data dupa caderea regimului comunist din Polonia.Comisia Europeana a lansat chiar o investigatie cu privire la statul de drept din Polonia.