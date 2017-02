Ministrul de Externe al Finlandei: "Este contrar intereselor Romaniei faptul ca noul guvern a inceput sa faca pasi inapoi si a cautat sa dezmembreze legislatia referitoare la coruptie"

"Afirmatii foarte dure, insa corecte, ale Ministrului de Externe al Finlandei cu privire la evenimentele din Romania, intr-o scrisoare de raspuns adresata unui reprezentant al romanilor din Finlanda (ii multumesc lui Matei Gheorghiu pentru traducere)", a scris pe Facebook fostul ambasador roman in Finlanda si Estonie (2011 - 2016), Catalin Avramescu."Romania a devenit membra a UE in 2007, adica in urma cu 10 ani, in ciuda faptului ca nu indeplinea toate criteriile de aderare.... Actiunile recente ale guvernului roman provoaca o serioasa ingrijorare cu privire la directia evolutiei Romaniei. Este contrar intereselor Romaniei faptul ca noul guvern socialist a inceput sa faca pasi inapoi si a cautat sa dezmembreze printre altele legislatia referitoare la coruptie... Speram ca situatia din Romania se va linisti repede si ca guvernul va respecta vointa poporului..", sunt cateva din pasajele traduse din scrisoarea semnata de ministrul finlandez de externe, Timo Soini.