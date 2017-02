Tony Blair face apel la britanici sa se razgandeasca in privinta Brexitului. Fostul premier cauta sustinere pentru a iesi din situatia actuala, "o saritura in gol"

El a spus ca vrea sa obtina sustinere pentru a "gasi un mod de a iesi" din situatia actuala, ce reprezinta o "saritura in gol".Blair, care a fost premier in perioada 1997 - 2007, a profitat de discursul rostit in fata grupului proeuropean Open Britain pentru a sublinia ca cei care au pledat pentru iesirea din UE "au vrut intotdeauna un Brexit dur"."Chiar si termenul 'Brexit dur' necesita un amendament. Politica este acum "Brexit cu orice pret"', a adaugat el."Provocarea noastra este sa expunem, fara incetare, care este acest pret. Sa aratam cum aceasta decizie este bazata pe cunostinte imperfecte", a subliniat el.Blair, care a facut campanie pentru a ramane in UE, a spus ca, desi accepta verdictul referendumului din iunie, el ar recomanda reanalizarea Brexit atunci cand va exista "o idee clara incotro mergem".Potrivit BBC, discursul fostului sef al Guvernului a fost un apel destul de explicit catre cei care au pledat pentru ramanerea in UE ca nu este momentul sa se retraga, ci, din contra, trebuie sa apere valorile in care cred.Blair a fost criticat in trecut pentru decizia Guvernului sau de a le permite cetatenilor din Polonia, Ungaria si Cehia sa lucreze in Marea Britanie liber, desi majoritatea statelor UE au impus restrictii temporare pentru a incetini rata imigratiei.