Vicepresedintele Pence vine in Europa sa linisteasca aliatii SUA alarmati de declaratiile lui Trump

Pence va spune la Conferinta de Securitate de la Munchen ca Europa este “un partener indispensabil” pentru Statele Unite, un mesaj pe care il va repeta in intalnirile private pe care le va avea in weekend si luni cu peste zece lideri de pe Batranul Continent, a spus presei un inalt consilier pentru politica externa de la Casa Alba.“Suntem cel mai in siguranta si cei mai prosperi cand atat SUA cat si Europa sunt puternice si unite”, a spus consilierul inaintea vizitei lui Pence.Aceste actiuni si declaratii vin dupa ce Donald Trup si-a alarmat aliatii in timpul campaniei electorale cand a iesit din cadrul vederilor traditionale republicane in privinta relatiilor internationale.