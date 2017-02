Presedintele Donald Trump vorbeste in continuare de un zid la granita cu Mexic. Expertii politiei vamale propun un gard

Jurnalistii CNN au adunat declaratii de la peste 20 de experti care poarta discutii la un nivel inalt cu Departamentul pentru Securitate Interna (DHS).Reprezentantii DHS sunt cei care aduna in acest moment mai multe propuneri cu privire la protectia granitei sudice, care vor sta la baza intocmirii recomandarilor prezentate presedintelui Donald Trump.Pana in acest moment, miliardarul republican a analizat mai multe modele impreuna cu consilierii sai, dar sursele guvernamentale sugereza ca presedintele va insita pentru ridicare unui zid de beton, care se va intinde pe toata lungimea granitei cu Mexic. Un asemenea proiect va fi extrem de complex si va implica costuri masive, iar orice finantare trebuie sa treaca de Congres.Insa, un document intocmit de agentia pentru protectia frontierelor contine numeroase mentionari ale unui ¬gard¬ sau ¬zid-gard¬ la granita cu Mexic.De asemenea, expertii agentiei vorbesc si despre acoperirea a aproximativ 1740 de kilometri de granita comuna cu noi ¬bariere¬, iar costurile pentru un asemenea proiect sunt evaluate sa atinga 21,6 miliarde de dolari. Insa, multi experti considera ca o asemenea propunere este pura fantezie si nu este luata in serios de catre Departamentul pentru Securitate Interna.Alte propuneri din raportul intern sunt mult mai modeste si ieftine.Un expert al agentiei a declarat ca este extrem de important ca politistii vamali sa poata sa vada prin bariera.¬Eu nu vorbesc despre un zid, tocmai pentru ca noi discutam despre un gard prin care sa putem sa vedem. De asta avem nevoie¬.De asemenea, un alt expert sustine ca ridicarea de garduri s-a dovedit o masura eficienta in trecut pentru a reduce imigratia de la granita cu Mexic.Este putin probabil ca politistii vamali sa sustina orice plan al Casei Albe de a ridica un zid inalt de beton la granita dintre SUA si Mexic.¬