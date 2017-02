Al Bab: "Cand roata se va intoarce, Statul Islamic va deveni apocaliptic"

Planurile regimului de la Ankara de a inainta in sudul si estul Al Bab-ului pot intampina serioase provocari diplomatice, spun analistii, potrivit Al Jazeera Saptamnile trecute, "Operatiunea Scutul Eufratului", condusa de catre Turcia a facut un progres semnificativ ipotriva ISIS, in jurul orasului Al Bab, din nordul Siriei. Rusia, un aliat cheie in timpul operatiunii, a oferit Turciei sprijin militar si diplomatic.Cucerirea Al Bab-ului va impiedica eficient Statul Islamic sa stabileasca un coridor intre cele doua teritorii pe care le controleaza in nordul Siriei, un obiectiv major al operatiunii militare turcesti.Acesta va conferi Turciei un avantaj strategic important in posibilelor operatiuni impotriva ISIS, dar analistii spun ca planurile de a inainta in sudul si estul orasului Al Bab pot intampina serioase provocari diplomatice.Duminica, in timpul unei conferinte de presa, presedintele Erdogan a anuntat ca trupele turcesti au intrat in centrul orasului Al Bab si ca este doar o "chestiune de timp" pana cand il vor cuceri complet.Potrivit lui Can Kasapoglu, analist pe probleme de aparare la Centrul pentru Economie si Stiinte Politice Externe, fortele "Scutului Eufratului" au spart deja primele linii ale defensivei ISIS. Cu toate acestea, vor trece cateva saptamani pana cand acestea vor prelua controlul total al Al Bab-ului. "Pe masura ce trupele Turciei vor avansa in lupta de strada, va fi o defensiva mai intensificata si mai neplacuta din partea elementelor ISIS. Am vazut mereu asta. Am vazut-o in Irak, am vazut-o in Ramadi. Cand roata se intoarce impotriva lor, Statul Islamic devine apocaliptic", a declarat Kasapoglu.