Trump spune ca va inlocui interdictia de calatorie pentru cetatenii din 7 tari musulmane cu un ordin executiv adaptat deciziilor judecatoresti

Avocatii DOJ au cerut instantei de apel sa nu considere o hotatare anticipata cu privire la suspendarea permanenta a controversatului ordin executiv, pentru ca presedintele are de gand sa inlocuiasca interdictia de calatorie."Procedand in acest mod, presedintele va elimina orice obstacol care sta in calea protejarii imediate a tarii, in loc sa se implice intr-un proces indelungat", se arata intr-un document depus de DOJ la Curtea de Apel din San Francisco.Presedintele Donald Trump a argumentat ca interdictia de calatorie este necesara pentru a proteja natiunea de viitoare atentate ale militantilor islamisti, facand referire la atentatele de la WTC.Respectivul ordin executiv interzicea temporar, pentru o perioada minima de 90 de zile, intrarea cetatenilor din sapte tari predominant musulmane in Statele Unite.Printre tarile vizate de ordin se numara Iran, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudan si Yemen.Judecatorul James Robart a interzis la nivel national aplicarea interdictiei, iar decizia sa a ramas in picioare in urma unei hotarari a Curtii de Apel din San Francisco.