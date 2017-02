Donald Trump l-a nominalizat pe Alexander Acosta pentru postul de secretar pal Departamentului Muncii

Anuntul a fost facut la o zi dupa retragerea candidatului precedent, Andy Puzder. Puzder a anuntat, oficial, miercuri ca renunta la nominalizarea ca ministru al Muncii, pe fondul temerilor ca nu va putea castiga suficient suport republican pentru a obtine confirmarea din partea Senatului SUA.Acosta este decan in cadrul Colegiului de Drept al Universitatii Internationale din Florida, cu sediul in Miami."Are o cariera impresionanta. Cred ca va fi un secretar al Muncii impresionant", a declarat Trump intr-o conferinta de presa.Inainte de a reveni in sectorul privat, Acosta a fost timp de cateva decenii in sectorul public detinand de-a lungul anilor 3 pozitii, pentru carea fost nominalizat de presedinte si confirmat de Senat.