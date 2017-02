Atac sinucigas asupra unui lacas de cult din Pakistan, revendicat de Statul Islamic: Cel putin 72 de persoane au murit

Gruparea militanta Statul Islamic, carea re o prezenta mica insa din ce in ce mai vizibila in Pakistan, a revendicat atacul, a anuntat agentia de presa afiliata gruparii teroriste AMAQ.Ofiterul de politie Shabbir Sethar, aflat la un spital din localitate, a declarat pentru Reuters ca este probabil bilantul mortilor sa creasca."Cel putin 72 de persoane au murit si peste 150 au fost ranite", a declarat Sethar.Atacul asupra faimosului altar Lal Shahbaz Qalandar din orasul Sehwan Sharif, situata la aproximativ 300 de kilometri de metropola Karachi, vine in contextul unui val de violente revendicate de talibanii pakistanezi si alte grupari militante islamiste.Violentele au pus punct unei perioada de imbunatatire a sigurantei, evidentiid faptul ca militantii reprezinta un pericol major la adresa stabilitatii tarii detinatoare de arme nucleare si cu o populatie de 190 de milioane.Numarul mare de victime face din acest atac unul dintre cele mai grave produse in Pakistan in ultimii ani.