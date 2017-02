Marine Le Pen, suspectata ca si-ar fi angajat fictiv garda de corp ca asistent in Parlamentul European - raport OLAF

Raportul OLAF ridica semne de intrebare, in afara garzii de corp a liderei Frontului National, si asupra unui al doilea colaborator al lui Marine Le Pen: asistenta sa, Catherine Griset.Potrivit raportului OLAF, Marine Le Pen si-a angajat, la Parlamentul European, 12 asistenti, in mandatul anterior (2009-2014) si in cel actual.Oficiul European de Lupta Antifrauda face doar recomandari si nu are putere sa initieze anchete penale, insa raportul a fost transmis justitiei franceze.Parchetul din Paris a deschis o ancheta penala in acest caz.Marine Le Pen nu este singurul candidat la alegerile prezidentiale din Franta implicat intr-un astfel de scandal. Si candidatul dreptei la prezidentiale, Francois Fillon, este acuzat ca si-a platit sotia si o fiica din banii publici, angajandu-le - fictiv, potrivit dezvalurilor din presa franceza - la cabinetul sau de parlamentar.