Un protest anti-coruptie de amploare al francezilor este anuntat duminica in centrul Parisului: Romania ofera un exemplu in acest moment

Protestul este programat intre orele 15:00 si 19:00 (ora locala), in Place de la Republique. Potrivit organizatorilor, manifestatia va fi una pasnica."Toti cei care cred ca nu este tolerabil sa fim guvernati de oameni care fac opusul a ceea ce ar trebui sa apere, sa ne adunam si sa ne exprimam!", indeamna organizatorii."Nu suntem singurii care ne facem auziti, Romania, printre altii, ofera un exemplu serios in acest moment", se mai arata pe pagina de Facebook a evenimentului."Impreuna suntem creativi, rezistam si vom propune idei care corespund vointei noastre", mai arata organizatorii.Protestul vine pe fondul numeroaselor scadaluri de coruptie care zguduie si clasa politica franceza. Inceputa cu cazul fostului ministru de finante Jerome Cahuzac, seria a continuat cu cazurile lui Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen (scandal legat de finantarea partidului de catre o banca ruseasca, precum si altul privind cheltuielile biroului sau de europarlamentar), Christine Lagarde (fost politician de top, actual sef al FMI). Si presedintele Francois Hollande a fost in centrul unor scandaluri legate de modul in care utilizeaza banii publici - exemplu fiind frizerul prezidential platit cu 10.000 euro pe luna.Ultimul scandal rasunator il are ca protagonist pe candidatul partidului de dreapta la prezidentialele din primavara, Francois Fillon. Acesta si-a platit sotia si o fiica din banii publici, angajandu-le - fictiv, potrivit dezvalurilor de presa - la cabinetul sau de parlamentar.