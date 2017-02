Secretarul american pentru Aparare: Nu suntem la nivelul la care sa putem colabora militar cu Rusia / Moscova a intervenit sau a incercat sa intervina in alegerile din mai multe state democrate

"Nu suntem, la aceasta data, intr-o pozitie sa colaboram la nivel militar. Insa liderii nostri politici vor interactiona si vor incerca sa gaseaasca teren comun", a declarat Matis pentru presa, dupa o serie de discutii desfasurate la sediul NATO din Bruxelles.Intrebat daca, in opinia sa, Rusia a intervenit in alegerile prezidentiale din SUA, Mattis a afirmat: "In acest moment, exista foarte putine dubii ca au intervenit sau au incercat sa intervina intr-un numar de procese electorale din tari democrate".Mattis a facut aceste declaratii la putin timp dupa ce omologul sau rus Serghei Lavrov si-a exprimat dispozitia de a reincepe cooperarea cu Pentagonul si in aceeasi zi in care presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca este in interesul ambelor tari sa refaca comunicarea intre agentiile lor de informatii."Este in interesul tuturor sa reluam dialogul intre serviciile de informatii din SUA si cele din alte state NATO", a afirmat Putin, iontr-o declaratie sustinuta in fata membrilor Serviciului Federal de Securitate (FSB)."Este cat se poate de clar ca in domeniul contra-terorismului toate guvernele si gruparile internationale relevante ar trebui sa lucreze impreuna", a spus liderul de la Kremlin.Mattis a declarat miercuri, intr-o sesiune NATO desfasurata cu usile inchise, ca alianta trebuie sa aiba o abordare realista in ceea ce priveste sansele restaurarii relatiilor de cooperare cu Moscova si trebuie sa se asigura ca diplomatii sai pot sa "negocieze de pe o pozitie de putere"."Tentativele de a construi un dialog cu Rusia de pe o pozitie de putere ar fi futile", a raspuns ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de Itar Tass.Mattis a replicat: "Nu am nicio nevoie sa raspund declaratiei Rusiei. NATO a reprezentat intotdeauna putere militara si protectia democratiilor si libertatilor pe care intentionam sa le lasam mostenire copiilor nostri".