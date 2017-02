Newsweek: Aliatii europeni ai SUA au interceptat convorbirile echipei si asociatiilor lui Trump cu oficiali rusi, inca dinainte de investire

Potrivit surselor, interceptarile includ cel putin un contact intre fostul consilier pe securitate nationala Michael Flynn si un oficial rus aflat in SUA. Nu a putut fi confirmat daca a fost vorba despre convorbirea telefonica cu ambasadorul rus Sergei Kisliak ce a dus la demisia lui Flynn, sau despre alte convorbiri.Sursele spun ca discutiile interceptate nu se limiteaza doar la apeluri telefonice. Serviciile secrete straine au adunat, de asemenea, din mediul electronic si de la surse umane, informatii despre partenerii de afaceri ai lui Trump, in conditiile in care cel putin unii dintre ei sunt considerati acum agenti ai propriilor guverne, potrivit Newsweek.Operatiunile au avut la baza ingrijorari ca Rusia incearca sa manipuleze relatiile cu oficiali ai administratiei Trump in cadrul unui complot pe termen lung de a destabiliza alianta NATO.Mai mult decat atat, o tara baltica aduna informatii despre oficialii de la Casa Alba, membri ai echipei executive a presedintelui si Trump Organization, motivul fiind ingrijorarea ca o indreptare a politicii americane catre Rusia ar putea sa ii puna in pericol suveranitatea, potrivit unei persoanen terte cu legaturi directe cu guvernul acelei tari.Operatiunile de strangere dedate au inceput in luna august, dupa ce guvernul britanic a obtinut informatii potrivit carora oameni care actioneaza in numele Rusiei au intrat in contact cu membri ai campaniei Trump. Informatiile au fost imparatsite de britanici cu aliatii NATO din Europa.Tara baltica amintita mai sus a inceput sa adune informatii cel putin de la acea data, si a efectuat operatiuni de supraveghere a directorilor executivi ai Trump Organization care au calatorit in Europa.