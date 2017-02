Seful Pentagonului: NATO, soclu fundamental pentru Statele Unite / Aliatii, cota proportionala din costul necesar pentru apararea libertatii

"Alianta ramane un soclu fundamental pentru Statele Unite si pentru toata comunitatea transatlantica", a spus secretarul american al Apararii, in fata presei, la sosirea la sediul NATO din Bruxelles."Cum presedintele Trump a spus-o, exista o sustinere puternica pentru NATO", a subliniat el.Fost sef militar al NATO, generalul Mattis a vorbit despre Alianta atlantica ca despre a doua sa "casa", in momentul in care a fost primit de secretarul general Jens Stoltenberg pentru o reuniune a ministrilor Apararii care dureaza pana joi.Acesta a evocat si chestiunea cheltuielilor de aparare ale Aliatilor, considerate insuficiente de Washington si din care Donald Trump a facut un subiect in campania sa electorala."Este o cerere echitabila ca toti cei care beneficiaza de cea mai buna aparare sa asigure cota lor proportionala din costul necesar pentru apararea libertatii", a pledat James Mattis.Aliatii europeni asteapta de la vizita lui Mattis, prima la Bruxelles a unui ministru din noua administratie la putere in Washington, sa disipe norul de indoiala privind natura angajamentului american in NATO sub presedintia Donald Trump.