Cripticele tweet-uri zilnice ale Wikileaks despre un misterios "Seif 7". Intrebarile "Cine, Ce, Cand, Unde, De ce si Cum" sunt insotite de imagini-indiciu

Intrebarile sunt puse sub forma Cine, Ce, Cand, Unde, De ce si Cum (nu in aceasta ordine), si vin cu cate o imagine-indiciu.Prima imagine, “Ce?”, este cu Seiful Global pentru Seminte din Svalbard, din Norvegia.A doua, “Unde?”, arata o caverna subterana in care nazistii ar fi depozitat aur si alte valori.A treia imagine, “Cand?”, este de la testarea unui motor la baza aeriana Langley din SUA.A patra imagine, “Cine?”, ii prezinta pe avertizorii Bradley Manning, Edward Snowden si fondatorul Wikileaks, Julian Assange in stil prima pagina de ziar, sub titlul “infamii spioni”.A cincea, “Cine?” arata un sudor, o alta referire la Fortle Aeriene ale SUA, potrivit zerohedge.A sasea si ultima, intreaba “Cum si-a gasit Seiful 7 calea spre Wikileaks” si arata o imagine retro a unei femei cu bereta care pune ceva in cutia postala.Deja circula multe teorii despre mesaje.Astfel, unii au remarcat faptul ca inainte de primul tweet cu Vault 7 a fost postat altul despre publicarea de catre FBI a “Seifului 6” privind emailurile lui Hillary Clinton.Altii totusi, cred ca are ceva de a face cu 11 septembrie si 7 World Trade Center din cauza referintelor la seif si sudura.