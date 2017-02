Donald Trump neaga orice conexiune cu Rusia, "o absurditate"

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Flynn a fost acuzat ca a avut mai multe discutii telefonice cu ambasadorul rus la Washington, inainte de investirea lui Trump, si in care a lasat sa se inteleaga ca SUA ar putea relaxa sanctiunile impotriva Rusiei."Non-sensul conexiunii rusesti este o absurditate, e doar o tentativa de a acoperi numeroasele erori comise in campania perdanta a lui Hillary Clinton", a reactionat miercuri, pe Twitter, Donald Trump.Intr-un alt tweet, presedintele american se intreaba daca nu cumva comunitatea de informatii ("NSA si FBI") ofera ilegal informatii pentru cotidienele New York Times si Washington Post, care au dezvaluit conversatiile telefonice dintre Flynn si ambasadorul rus.