Arizona nu are substante pentru injectiile letale asa ca invita condamnatii la moarte sa le furnizeze ei

Din cauza ca substantele care pot fi folosite pentru injectia letala se gasesc extrem de greu, departamentul penitenciar din Arizona a elaborat un protocol potrivit caruia avocatii celor condamnati la moarte sunt bineveniti daca le pot furniza.Protocolul prevede ca “avocatul prizonierului sau alte parti terte care actioneaza in numele avocatului” pot furniza departamentului un sedativ, pentobarbital, sau un anestezic, pentotal de sodiu, daca il pot obtine de la un “furnizor, producator sau farmacie, certificate sau cu licenta”.Toate statele americane care permit pedeapsa cu moartea prin injectie letala au probleme in a gasi substantle necesare dupa ce companiile producatoare au refuzat sa le mai furnizeze. In 2011, compania daneza care producea pentobarbital pentru piata americana, Lundbeck, a interzis folosirea ei in executii.Arizona a incercat sa importe in mod ilegal sodium thipental din India in 2015, dar autoritatile federale au blocat transportul la aeroporul Sky Harbor din Phoenix.In Arizona asteapta pedeapsa cu moartea 119 de condamnati , dar statul nu a mai executat pe nimeni din iulie 2014, cand lui Joseph Wood i-a luat aproape doua ore sa moara, timp in care i s-au injectat 12 doze Patru persoane au fost executate cu injectie letala in SUA anul acesta. Parlamentul statal din MIssissippi a votat un proiect care - daca va deveni lege - va insemna ca daca varianta injectiei letale devine indisponibila sau neconstitutionala, statul poate folosi camera de gazare, plutonul de executie sau scaunul electric.In 2015, Utah a aprobat folosirea plutoanelor de executie daca nu sunt substante pentru injectia letala.