Asasinarea fratelui vitreg al liderul nord-coreean, Kim Jong-Nam: Politia a arestat o femeie cu pasaport vietnamez

Suspecta a fost arestata miercuri pe aeroportul international din Kuala Lumpur, a declarat seful politiei acestei tari din Asia de Sud-Est, Khalid Abu Bakar.Femeia are un pasaport vietnamez pe numele Doan Thi Huong, nascuta in 31 mai 1988. Ea a fost "identificata formal plecand de la camerele de supraveghere din aeroport si era singura in momentul arestarii", a adaugat el.Kim Jong-Nam, 45 de ani, fiul mai mare al liderului defunct Kim Jong-Il si care traia de ani de zile in exil, a fost cel mai probabil otravit lulni de doua femei care au reusit sa fuga cu un taxi.O parte a presei vorbeste de ace otravite, alta de un lichid aruncat in fata victimei, decedata in timpul transferului spre spital.Agentia de spionaj a Coreii de Sud a anuntat ca suspecteaza doua agente nord-coreene care l-ar fi asasinat pe fratele vitreg al lui Kim Jong Un in Malaezia, potrivit unor avocati din Seul, citati de Reuters.De asemenea, surse guvernamentale americane au declarat Reuters ca ele cred ca asasini nord-coreeni l-au omorat pe Kim Jong Nam. Politia malaieziana a spus ca acesta a fost agresat luni pe Aeroportul International Kuala Lumpur si a murit pe drum spre spital.Serviciile de informatii sud-coreene cred ca el a fost otravit, au spus parlamentari care au primit informari de la agentia de spionaj a Seulului.Acestora li s-a spus ca tanarul si impredictibilul lider de la Phenian ar fi emis un "ordin permanent" pentru asasinarea fratelui sau vitreg si ca a mai existat o incercare esuata in 2012.Kim era luni la terminalul pentru low-cost pentru a lua un zbor spre Macao cand cineva din spatele lui l-a apucat de fata, dupa care a cazut ametit, cerand ajutor, potrivit unui reprezentant al politiei malaeziene.Potrivit serviciului de informatii sud-coreean, Kim Jong Nam traia in Macao, sub protectia Chinei, impreuna cu a doua sa sotie. Un parlamentar sud-coreean a spus ca a fost informat ca acesta avea o sotie si un fiu si la Beijing.Kim Jong Nam, o persoana corpolenta si sociabila, a fost fiul cel mai mare al fostului dictator coreean, Kim Jong Il. El s-a manifestat deschis impotriva controlului dinastic al izolatului stat din Peninsula Coreeana.