Apropiati ai lui Trump au avut contacte repetate cu membri ai serviciilor secrete ruse in timpul campaniei electorale - NYT

Agentii de informatii si forte de aparare a legii au interceptat comunicarile cam in aceeasi perioada in care au descoperit indicii ca Rusia incerca sa perturbeze alegerile americane prin atacuri informatice asupra Comitetului National Democrat, au spus trei dintre oficialii citati.Agentiile de informatii au incercat apoi sa afle daca echipa de campanie a lui Trump conspira cu rusii in cazul hacking-ului sau a altor eforturi de influentare a alegerilor. Oficialii intervievati de New York Times au spus ca nu au descoperit dovezi ale unei asemenea cooperari.Dar interceptarile au alarmat serviciile de informatii si alte agentii, in parte din cauza numarului de contacte care au avut loc cand Trump vorbea frumos despre Vladimir Putin. La un moment dat, vara trecuta, Trump a spus la un eveniment de campanie ca spera ca serviciile rusesti au furat emailurile lui Hillary Clinton si ca le va face publice.Oficialii citati au spus ca interceptarile nu s-au limitat la persoane din echipa de campanie, ci au inclus si persoane asociate cu Trump.Pe partea rusa, contactele au inclus si oficiali din guvern din afara serviciilor secrete.Sursele NYT au spus ca unul dintre cei care au participat la convorbirile telefonice a fost paul Manafort, care a condus campania lui Trumkp pentru cateva luni in 2016 si care lucrase anterior drept consultant politic in Ucraina.