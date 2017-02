Directorul Serviciului Secret al SUA se retrage din functie

Official press release announcing the retirement of @SecretService Director Joseph P. Clancy. https://t.co/KNq05176Nf pic.twitter.com/iW6Cic0UAl — U.S. Secret Service (@SecretService) February 14, 2017

Potrivit CNN, au circulat informatii ca agentia a avut tensiuni cu echipa privata de securitate a lui Donald Trump.Joseph Clancy, in varsta de 70 de ani, a devenit director interimar al agentiei in octombrie 2014, dupa care a depus juramantul ca director definitiv in februarie 2015.El se va retrage incepand cu data de 4 martie. Clancy este un veteran al Secret Service, unde a lucrat timp de 27 de ani.El a condus divizia de protectie a presedintelui in primii ani ai mandatului lui Barack Obama. El a notat ca sunt mai multe similaritati decat diferente intre actualul si precedentul ocupant al Casei Albe.Au existat, insa, informatii in legatura cu tensiuni intre Secret Service si echipa privata de securitate care il apara pe Donald Trump de ani de zile. Clancy a dat asigurari ca nu este adevarat. "Nu exista nicio frictiune" cu echipa privata a lui Trump, a dat asigurari Clancy intr-un interviu pentru CNN, luna trecuta.Secret Service a fost afectat de scandaluri in ultimii ani, dupa ce s-a aflat ca mai multi de agenti au angajat prostituate in Columbia, in timp ce pregateau o vizita a presedintelui Obama.De asemenea, o serie de incidente la Casa Alba, unde au reusit sa intre persoane neautorizate in zone restrictionate, au marcat mandatul lui Clancy.