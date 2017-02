Este pactul migratiei dintre UE si Turcia la fel de rau ca zidul lui Donald Trump?

Care este diferenta fundamentala dintre planurile lui Donald Trump de a construi un zid enorm de-a lungul granitei cu Mexic si intelegerea dintre UE si Turcia pe tema migrantilor?Nu prea mare, conform Amnesty International, citata de EurActiv .com, care a publicat un raport pe conditiile sfasietoare suportate de catre refugiati, in urma pactului controversat.Reprezentanta Afacerilor Externe ale UE, Federica Mogherini l-a criticat pe Trump, spunand ca a construi ziduri nu este "calea europeana".Intelegerea Uniunii Europene cu Ankara permite blocului european sa returneze solicitantii de azil Turciei. Amnesty afirma ca acest lucru a lasta 15.000 de refugiati prinsi in conditii ingrozitoare in insulele grecesti. Din ianuarie, a fost estimat un numar de 2300 de migranti copii neinsotiti."Este dificil sa distingi o diferenta intre obiectivele administratiei Statelor Unite si cele ale Uniunii Europene in legatura cu migrantii si refugiatii, mantra pare a fi pastrati-i afara, indiferent de suferinta umana, afirma Iverna McGowan, coordonatoarea Amnesty EU.