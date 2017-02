Conferinta de Securitate de la Munchen: Startul unei ere post-occidentale

Ordinea mondiala vestica, asa cum o stim este in pericol, potrivit Raportului Anual de Securitate de la Munchen. Pentru a acorda Europei ceva spatiu pentru a respira in era populista "post-adevar", mai multi bani ar trebui cheltuiti in domeniul militar, insista expertii, potrivit EurActiv Germany "In Occident si in alte parti forte intolerante castiga popularitate" noteaza autorii raportului. In ultimele 12 luni, studiul mentine ca intreaga ordine vestica se afla sub amenintare.In plan extern, regimuri intolerante au aruncat statu-quo-ul intr-un flux si, in plan intern, "axa fricii" a populismului a stors capitalul politic din preocuparile oamenilor.Rezultatul: institutiile interguvernamentale, piata libera si consensul publicului liberal-democratic sunt puse sub semnul intrebarii si sfarsitul ordinii mondiale vestice se poate apropia de final.Autorii raportului au o idee clara despre rolul sporit pe care Uniunea European il poate avea in plan mondial. Acesta contine cercetare comuna in domeniul aparii si cooperare, precum si intarire militara. Raportul insista ca UE poate concura doar cu Statele Unite ale Americii drept o "superputere" si poate exercita presiune diplomatica asupra altor jucatori din lume prin asigurarea ca are o baza militara.Sefa diplomatiei Uniunii Europene, Federica Mogherini, a avertizat vineri administratia Trump cu privire la "amestecul" in politica UE, in special dupa comentariile laudative ale noului presedinte american fata de Brexit, relateaza AFP.

"Noi nu ne amestecam in politica Statelor Unite (...). Iar europenii conteaza pe faptul ca America nu se amesteca in politica europeana", a spus dna Mogherini.

AFP comenteaza ca noua administratie americana este perceputa drept promotoare a unei politici izolationiste, nationaliste si mai putin angajata in dezvoltarea relatiilor transatlantice.

securitatea Uniunii;

rezilienta statelor si societatilor in vecinatatea de est si de sud a UE;

elaborarea unei abordari integrate a conflictelor;

ordinele regionale de cooperare;

guvernare globala pentru secolul 21.

La 28 iunie 2016, Strategia globala pentru politica externa si de securitate a Uniunii Europene a fost prezentata Consiliului European de catre Inalta Reprezentanta Federica Mogherini. Punand accent pe securitate, pe ambitia sa de autonomie strategica si pe abordarea principiala dar pragmatica a mediului european, Strategia globala a UE indica o schimbare importanta de filozofie comparativ cu Strategia europeana de securitate din 2003. Strategia globala a UE identifica cinci prioritati pentru politica externa a UE: