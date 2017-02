​Vechiul telefon al lui Donald Trump, sursa de ingrijorare pentru senatori

"A primit Trump un smartphone securizat si cifrat pentru utilizarea personala in 20 ianuarie sau inainte? Si daca da, pe acesta il foloseste?", s-a intrebat marti, pe Twitter, senatorul democrat Tom Carper.Tom Carper si o alta senatoare democrata, Claire McCaskill, au publicat luni o scrisoare adresata administratiei Trump in care cer lamuriri legate de smartphone-ul Android al presedintelui, care ar putea avea o vechime de cativa ani si pe care il foloseste frecvent pentru a trimite numeroase mesaje pe Twitter."Daca este efectiv atat de important pentru presedinte sa comunice pe cale electronica, este tot atat de important sa o faca de o maniera sigura si care sa asigure protectia arhivelor prezidentiale", scriu cei doi, in scrisoarea datata 9 februarie si adresata secretarului Apararii, James Mattis, secretarului pentru Securitate interna, John Kelly, si directorului Agentiei Nationale de Securitate (NSA), Michael Rogers.Donald Trump a criticat-o dur pe rivala sa Hillary Clinton pentru utilizarea de servere private in comunicatiile electronice, cand era secretar de stat. FBI a recomandat in cele din urma neinceperea urmaririi penale, dar a acuzat-o pe aceasta de "neglijenta extrema".New York Times a scris in ianuarie ca Donald Trump continua sa isi foloseasca vechiul telefon desi a primit unul securizat, dupa investitura.