Liderul unei grupari membre a Ku Klux Klan, gasit mort in Missouri

Corpul lui Frank Ancona a fost gasit sambata pe malul unui rau. Barbatul avea o rana prin impuscare in zona capului, potrivit medicului legist din comitatul Washington, Brian DeClue, care a calificat decesul drept crima.DeClue a declarat intr-un interviu ca Ancona, in varsta de 51 de ani, a fost omorat cu "un tip de pusca". Jerrod Mahurin, procuroruld e caz, a spus ca Ancona a fost impuscat in cap cu un pistol cu cartuse de 9 milimetri.Sotia lui Ancona, Malissa Ancona (44 de ani), si fiul sau vitreg Paul Jinkerson Jr. (24 de ani), au fost pusi luni sub acuzare pentru crima cu premeditare si abandonarea unui cadavru, a anuntat Departamentul Serifului din comitatul St. Francois.Seriful a declarat ca Ancona a fost omorat joia trecuta in locuinta sa, iar corpul a fost abandonat intr-o zona putin circulata. Potrivit procurorului de caz, exista indicii ca barbatul ar fi fost omorat din cauza unei dispute maritale si ca nu ar avea legatura cu apartenenta lui Ancona la KKK.