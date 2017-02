Accident de tren in Luxemburg: Un mort si doi raniti grav dupa ce un tren de pasageri s-a ciocnit cu un marfar

O persoana a murit marti dimineata, in Luxemburg, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un marfar, a anuntat politia, citata de AFP. Alte doua persoane au fost internate in spital."Situatia la ora 12:00 (11:00 GMT) este urmatoarea: doua persoane au fost spitalizat si o persoana a fost gasita moarta", a aratat politia intr-un comunicat de presa, in care se mai arata ca a fost declansat "Planul victime multiple" si ca circa 100 de salvatori intervin la locul accidentului.Politia a anuntat initial ca sase persoane au fost "ranite usor", adaugand ca alte doua persoane au fost "ranite grav" si raman incarcerate, in mijlocul diminetii.Politia nu a precizat daca persoana decedata este una dintre cele doua victime incarcerate. Presa luxemburgheza a publicat imagini cu doua vagoane de pasageri si un vagon al trenului de marfa deraiate.Accidentul s-a produs la ora 9:00 (ora 8:00 GMT) la Dudelingen, intre Zoufftgen, in France, si gara de triaj din Bettembourg, Luxemburg.Marfarul venea din Franta, in timp ce trenul de pasagri, plecat din luxemburg, se indrepta catre Franta.Un "post medical" a fost stabilit in apropiere de locul accidentului, a adaugat politia.Cauza accidentului "ramane inca sa fie stabilita", a precizat dimineata compania de caleferata luxemburgheza CFL, care opereaza trenul de pasageri.Procuratura a cerut politiei sa deschida o ancheta si o unitate canina a fost trimisa la fata locului.Traficul feroviar este intrerupt intre Luxemburg si Thionville (nord-estul Frantei). Au fost trimise mai multe autobuze care sa prea miile de pasageri care folosesc calea ferata pentru a ajunge la Luxemburg. Circa 80.000 de locuitori din provincia franceza Lorena lucreaza in Luxemburg.