Japonia: Numar record de casatorii "fara sex"

Studiul, efectuat la sfarsitul anului trecut, arata ca un record de 47,2% dintre femeile si barbatii casatoriti traiesc in casnicii "fara sex", cu 2,6% mai mult fata de precedentul sondaj din 2014, un procent mult superior celui de 31,9% indicat de primul studiu in acest sens, din 2004. Asociatia defineste o casatorie "fara sex" cea in care partenerii nu au mai facut sex de peste o luna.In randul barbatilor casatoriti, 35,2% spun sunt "prea obositi" pentru a mai face sex din cauza mucii, in timp ce un numar mai mic afirma ca au ajuns sa isi vada sotiile mai mult ca un membru al familiei decat ca un partener sexual sau ca viata lor sexuala s-a stins dupa nasterea unui copil.In ultima vreme, s-au intensificat presiunile pentru a permite angajatilor sa-si petreaca mai mult timp cu familiile.Guvernul este asteptat sa stabileasca o limita superioara pentru orele suplimentare petrecute la birou la circa 60 de ore pe luna, dupa ce un tanar de 24 de ani s-a sinucis in 2015. Acesta, angajat la firma de publicitate Dentsu, lucrase peste 100 de ore suplimentare in luna precedenta sinuciderii sale.Un studiu efectuat anul trecut arata ca Japonia se confrunta si cu cresterea numarului de virgini.Un studiu efectuat pe un esantion de 5.000 de femei si barbati necasatoriti arata ca o crestere semnificativa a numarului de virgini: dintre barbati, 42% afirmau ca nu au facut niciodata sex; in randul femeilor, cifra era de 44%.Expertii arata insa ca numarul barbatilor virgini a ramas aproape neschimbat de la inceputul anilor 1990 si ca alte tari industrializate, precum Marea Britanie, SUA si Coreea de Sud se confrunta cu trenduri similare.Lipsa de apetit pentru sex este considerata una dintre cauzele pentru rata scazuta a natalitatii in Japonia, tara care se confrunta cu un declin si o imbatranire a populatiei, cu perspective negative asupra fortei de munca si a cresterii economice.Japonia are nevoie de o rata a fertilitatii de 2,1 copii pentru o femeie pentru a asigura stabilitatea populatiei. In prezent, rata fertilitatii este de 1,4.Daca trendul actual se mentine, populatia Japoniei, in prezent de 127 milioane, va ajunge la circa 86 milioane pana in 2060.