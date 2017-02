Michael Flynn, consilierul pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, a demisionat pe fondul scandalului privind convorbirile telefonice cu ambasadorul Rusiei

Generalul in retragere Keith Kellogg va ocupa interimar functia de consilier de securitate al presedintelui SUA.In varsta de 58 de ani, Michael Flynn este cunoscut pentru atitudinea sa indulgenta fata de Rusia si pentru linia sa dura fata de extremismul islamic.Conversatiile dintre Flynn - nominalizat pentru aceasta functie pe 18 noiembrie - si ambasadorul rus la Washington "au fost interpretate de inalti oficiali americani ca trimitand un mesaj nepotrivit si potential ilegal Kremlinului ca se poate astepta sa scape de sanctiuni", a scris recent cotidianul Washington Post.O lege americana (the Logan Act) interzice cetatenilor americani care nu dispun de atributii in acest sens sa negocieze cu guverne straine aflate in litigiu cu SUA. Nimeni nu a fost anchetat pe baza acestei legi, care dateaza din 1799.