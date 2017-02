Comisia Europeana a prezis ca impactul economic in ceea ce priveste planurile lui Trump pentru SUA va fi extrem de scazut

Presedintele SUA, Donald Trump, a promis un pachet "imens" constituit din reconstruirea autostrazilor, podurilor, aeroporturilor si scolilor din America.Luni, Comisia a convenit cu Trump - cel putin cand vine vorba de factura finala.In ciuda faptului ca detaliile privind masurile de stimulare fiscala sunt necunoscute, executivul a estimat cheltuielile suplimentare la 0,3% din PIB in 2017 si inca 1% din PIB in 2018.Acest lucru ar reprezenta aproximativ 226 miliarde de euro cheltuite pentru economia americana in urmatorii doi ani. Impactul asupra deficitului va fi, de asemenea, semnificativ.Astfel, deficitul SUA va creste la 5,1% din PIB in acest an - de la 4,8% in 2016 - si va ajunge la 5,7% in 2018.La numai cateva ore dupa ce Trump a fost ales presedinte, Comisia Europeana a prezis un deficit de 4,2% din PIB pentru 2017 si 4% pentru 2018.Este de asteptat ca datoria publica americana sa accelereze traiectoria ascendenta si sa ajunga la aproximativ 110% in 2018.In ciuda acestor cheltuieli suplimentare masive, care includ si controversatul zid dintre SUA si Mexic, efectele pozitive asupra economiei americane ar fi limitate. Cele mai recente estimari indica un cost de 21,6 miliarde de dolari numai pentru acest zid.