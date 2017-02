Hilary Clinton a pierdut alegerile pentru ca a vorbit prea mult despre Donald Trump (democrati)

In timpul unui forum al Partidului Democrat din SUA, desfasurat la Baltimore, fiecare candidat la sefia Comitetului National Democratic crede ca Hilary Clinton s-a concentrat prea mult pe atacarea lui Donald Trump, in detrimentul articularii unui exemplu afirmativ pentru castigarea cursei pentru Casa Alba. In timpul ultimei expuneri a lui Clinton inainte de alegerea presedintelui Comitetului in Atlanta, pe 25 Februarie, exista consens ca problemele majore ale partidului deriva din organizarea sub medie si comunicare, nu ceva fundamental."Am uitat sa vorbim catre oameni", a declarat Tom Perez care a fost Secretar al Departamentului Muncii pana luna trecuta si finalist la a fi vicepresedintele lui Clinton vara trecuta. "Am mare incredere in analiza de date, dar aceasta nu poate inlocui acel bun si demodat mers din usa in usa. Nu am comunicat valorile noastre oamenilor. Cand Donald Trump a zis ca va readuce locurile de munca in industria carbunelui, stiam ca este o minciuna. Dar oamenii au inteles ca el le simte suferinta. Raspunsul nostru a fost: "Votati pentru noi pentru ca el este nebun." Sunt de acord cu asta, dar acesta nu este un mesaj", a declarat Tom Perez, citat de catre The Washington Post Multi lideri Democrati au ramas intr-o stare de negare in legatura cu lectiile ultimelor alegeri. Au ramas doar cateva saptamani in afara centrului atentiei din partea mass media, iar protestele de masa din ultimele patru saptamani si popularitatea in scadere a lui Trump au fost adaugate la confidenta lor crescuta ca vor castiga alegerile prezidentiale in 2020.Pete Buttigieg, primarul South Bend, Indiana a incercat sa se pozitioneze ca un candidat al consensului care nu este parte a aripii lui Hilary Clinton sau a lui Bernie Sanders. Telul sau principal este de a fi a doua optiune pentru cat mai multi sustinatori ai lui Perez sau Ellison. Diagnosticul sau asupra ceea ce s-a intamplat in 2016 seamana mult cu cel al lui Tom Perez. "Am petrecut prea mult timp vorbind despre politicieni, ca si cum acest lucru ar fi ceea ce conteaza. Am spus despre Trump ca este teribil. El este teribil, dar oamenii de acasa se gandeau: "Cine imi vorbeste? Cine vorbeste despre mine?", a afirmat Pete Buttigieg, candidat la presedintia Partidului Democrat.