Un tribunal pakistanez interzice sarbatoarea de Sfantul Valentin

Inalta curte din Islamabad a luat aceasta decizie dupa ce a fost sesizata de un petent care a acuzat ca "sub acoperirea celebrarii iubirii, in realitate sunt promovate imoralitatea, nuditatea si indecenta, impotriva bogatelor noastre traditii si valori".In decizia sa, curtea cere mass-media sa inceteze sa promoveze aceasta sarbatoare a indragostitilor, intr-o tara in care cea mai mare parte a casatoriilor sunt aranjate.Acest lucru nu impiedica restaurantele din capitala sa continue sa trimita SMS-uri pentru a promova ofertele de Sfantul Valentin, inclusiv dupa publicarea interdictiei.Dar festivitatile sunt mult mai discrete in orase mai conservatoare precum Peshawar, capitala provinciei Khyber Pakhtunkhwa.