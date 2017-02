Rusia: Un deputat ii acuza pe evrei ca stramosii lor au gatit crestini in ceaune

Deputatul Vitali Milonov, care a redactat legea ce sanctioneaza "propaganda homosexuala", a atacat violent duminica doi alesi in consiliul municipal din Sankt Petersburg (nord-vest), Boris Visnevski si Maksim Reznik, amandoi de origine evreiasca, in timpul unei manifestatii pentru revenirea unei celebre catedrale din acest oras la Biserica ortodoxa."Crestinii au supravietuit in ciuda faptului ca stramosii lui Boris Visnevski si ai lui Maksim Reznik ne-au gatit in ceaune si ne-au aruncat sa fim sfasiati de fiare salbatice", a spus Milonov.Aceste declaratii au fost calificate drept "insultatoare" de catre Congresul rus al evreilor, care reuneste oameni de afaceri, militanti si demnitari religiosi evrei din Rusia.Rusia are, in prezent, circa un milion de evrei, potrivit Federatiei comunitatilor evreiesti din Rusia (FEOR).Circa un milion de evrei ai plecat din URSS in Israel in epoca sovietica, potrivit marelui rabin al Rusiei, Berl Lazar.In 2016, circa 7.000 de evrei au imigrat in Israel, arata un recent raport al filialei rusesti a Agentiei evreilor, care spune ca Rusia a devenit prima tara de imigratie pentru statul evreu.