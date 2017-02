VIDEO Noi revolte in periferia pariziana / Politia se teme de riscul de contagiune

Totul a inceput cu arestarea tanarului Theo, 21 de ani, care ar fi fost violat cu bastonul de un politist, in 2 februarie. A urmat o serie de proteste, care devin tot mai radicale. Sambata dupa amiaza, un protest sub ferestrele palatului de Justitie din Bobigny a capatat aerul unei gherile urbane. Incidente multiple au fost semnalate in intregul departament, 37 de persoane fiind arestate."Doar la Bobigny, unitatile politiei au tras sambata seara peste 100 de grenade lacrimogene pentru a indeparta multimea", spune un politist. Politistul suspectat ca l-a violat pe tanar este amenintat cu moartea pe retelele sociale.Printre manifestanti, paralela cu revoltele din 2005 este evidenta. Atunci, doi tineri din Clichy-sous-Bois, Zyed si Bouna, au murit dupa o cursa de urmarire cu politia, in 27 octombrie. Autoritatile au decretat atunci starea de asediu.Pentru moment, revoltele sunt prezente in departamentul Seine-Saint-Denis, cunoscut si ca "93": Aulnay, Bobigny, Tremblay-en-France, Le Blanc-Mesnil, Stains, Neuilly-sur-Marne. Un prefect avertizeaza insa ca "riscul de contagiune nu trebuie neglijat". Cu atat mai mult cu cat lista oraselor franceze unde au loc proteste se lungeste: Nantes, Rennes, Bordeaux, Rouen, Toulouse, Marseille. In Paris, vineri seara, 150 de protestatari mobilizati prin intermediul retelelor sociale de miscari de extrema stanga s-au adunat la Hale, intr-o atmosfera foarte tensionata.