Frante: Emmanuel Macron este tinta unei campanii de stiri false provenite din Rusia (Richard Ferrand)

Richard Ferrand afirma ca Russia Today si Sputnik imprastie stiri false cu scopul de a influenta opinia publica din Franta impotriva lui Macron.Candidat centrist, Macron cunoaste o evolutie foarte buna in sondajele de opinie si este creditat favorit pentru castigarea alegerilor din mai.Ferrand spune ca Macron, un pro-european, a devenit o tinta pentru Rusia deoarece pledeaza pentru o Europa unita care sa joace un rol major in afacerile internationale, inclusiv in privinta Moscovei.Sputnik a difuzat la inceputul acestei luni un interviu cu un parlamentar conservator care il acuza pe Macron, un fost bancher de investitii, ca este agentul "marelui sistem american bancar", o stire preluata imediat de Russia Today."Doua mari media care apartin statului rus, Russia Today si Sputnik, imprastie stiri false zilnic si dupa aceea sunt preluate, citate si influenteaza procesul democratic", a spus Ferrand.Ziarul rusesc Izvestia a citat si el informatii provenite de la Julian Assange si care afirma ca organizata sa are "informatii interesante" despre Macron, care, potrivit sondajelor, ar invinge-o cu usurinta pe Marine Le Pen - si ea o favorita a Rusiei - in alegerile din mai.In plus, Ferrand spune ca intreaga campanie a lui Macron a fost tinta a "sute daca nu chiar mii" de atacuri cibernetice provenite din Rusia."Ce dorim noi este ca autoritatile de cel mai inalt nivel sa se ocupe de problema pentru a garanta ca nu exita influente straine in democratia noastra. Americanii au vazut asta dar prea tarziu", a adaugat el.Recent, Macron a fost nevoit sa dezminta si zvonurile legate de o relatie gay.Si aceste zvonuri au provenit tot din Rusia in conditiile in care Francois Fillon, candidatul conservator cu discurs pozitiv legat de Rusia si Vladimir Putin, a fost puternic afectat de scandalul legat de fondurile publice din care a fost platita sotia sa.