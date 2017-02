Germania: Interventie pe Aeroportul Hamburg dupa ce mai multi angajati s-au plans de probleme respiratorii

O purtatoare de cuvant a explicat ca angajatii care s-au plans de probleme respiratorii sunt evaluati de catre paramedici, iar operatiunile de pe aeroport nu sunt in acest moment afectate, desi ar putea sa existe intarzieri si cozi la filtrele de securitate din Hamburg.Intre timp, anchetatorii incearca sa gaseasca sursa gazului iritant care a dus la evacuarea aeroportului in urma cu o zi, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt analizate. Insa, politistii au exclus pentru moment varianta unui atac intentionat.Autoritatile germane au evacuat duminica dupa-amiaza sute de persoane, dupa ce o substanta toxica necunoscuta a fost descoperita de catre un angajat in zona filtrelor de securitate din aeroportul Hamburg.Anchetatorii au inaintat teoria potrivit careia substanta s-ar fi putut raspandi prin intermediul sistemului de aer conditionat in toate colturile aeroportului din Hamburg.