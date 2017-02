Kremlin: O intalnire Trump - Putin, posibila inainte de luna iulie

Cei doi nu s-au intalnit niciodata pana acum, dar ambii au afirmat ca doresc imbunatatirea legaturilor dintre SUA si Rusia, care se afla la cel mai redus nivel dupa Razboiul Rece, in urma anexarii de catre Rusia a peninsulei Crimeea, in 2014.Noua administratie se confrunta cu o noua polemica legata de legaturile cu Rusia, dupa ce Michael Flynn, consilierul lui Trump pe securitate nationala, incearca sa depaseasca un scandal legat de o discutie cu ambasadorul rus in SUA Sergei Kislyak inainte ca Trump sa fie investit.Oficiali de varf de la Casa Alba au revizuit in weekend contactele lui Flynn si daca acesta a discutat despre posibilitatea ridicarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei dupa ce Trump va prelua puterea, ceea ce ar putea constitui o posibila incalcare a unei legi care interzice cetatenilor fara atributii oficiale sa negocieze politica externa a Americii.Intrebat despre acest subiect luni, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sustinut ca din discutiile dintre Flynn si Kislyak nu s-a vorbit despre ridicarea sanctiunilor impuse Moscovei."Evident fiecare ambasador informeaza centrala (Moscova) despre toate contactele pe care le are astfel incat informatiile ajung la noi, dar nu comentam despre discutiile interne care au avut loc la Washington," a spus Peskov.Intrebat daca au existat discutii intre oficiali rusi si americani legate de relaxarea sanctiunilor, Peskov a raspuns: "Am spus deja ca nu a fost niciuna".