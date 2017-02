Brexitul  ar putea impinge varsta de pensionare in Marea Britanie peste 75 de ani

John Cridland ce analizeaza pentru guvern situatia varstei de pensionare spune ca “Factorul Brexit” aduce incertitudine in privinta pensiei de stat.Decizia cabinetului May privind modificarile in privinta pensiilor va fi luata in luna mai, luand in seama si raportul lui Cridland, ce va fi publicat cu o luna mai inainte.Noile calcule arata ca un “Brexit dur” in care migratia va fi redusa in mare masura, ar putea mari varsta de pensionare, fortand britanicii sa munceasca peste varsta de 75 de ani.