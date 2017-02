Aproape 200.000 de oameni au primit ordin de evacuare dupa ce un deversor de la cel mai inalt baraj din SUA a dat semne ca cedeaza

Autoritatile au emis ordinul de evacuare duminica, spunand ca un deversor de urgenta, pe cale sa se surpe, de la barajul Lacului Oroville din nordul Californiei, ar putea sa cedeze si sa dezlantuie inundatii asupra comunitatilor rurale aflate de-a lungul raului Feather.“Se ordona evacuarea imediata a zonelor joase din Oroville si a celor aflate in aval”, a spus seriful din Butte County intr-un comunicat postat pe retelele de socializare.Departamentul californian pentru ape a spus pe Twitter in jurul orei 00.30 GMT luni ca se preconizeaza ca deversorul de langa baraj “va ceda in urmatoarea ora”.La cateva ore dupa, situatia nu mai parea atat de grava, deversorul avariat ramanand in picoare.Departamentul statal pentru ape a informat ca echipaje cu elictoptere vor atunca pietre pentru a umple o enorma scobitura, iar autoritatile dreneaza apa pentru a cobora nivelul apei, dupa saptamani de ploi grele in statul de obicei lovit de seceta.La acest moment, oficialii statali si locali au spus ca pericolul imediat a trecut, apa nemaitrecand peste deversorul erodat. Totusi, ei au avertizat ca situatia ramane impredictibila.