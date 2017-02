Berdimuhamedov, reales presedinte al Turkmenistanului cu 98% dintre voturi

Comisia a anuntat, de asemenea, o rata inalta de participare in alegerile de duminica, la care seful statului in exercitiu a avut drept rivali opt candidati aproape necunoscuti, condamnati la a face figuratie.Dupa doua mandate de cinci ani fiecare, de data aceasta Gurbanguli Berdimuhamedov ar trebui sa ramana in functie cel putin sapte ani datorita unei reforme constitutionale adoptate in septembrie.Gurbanguli Berdimuhamedov, fost dentist personal al primului presedinte al Turkmenistanului dupa destramarea URSS, Saparmurat Niazov, a fost ales pentru prima oara in 2007, dupa decesul lui Niazov, cu 89% din sufragii. Ulterior, el a fost reales in 2012, cu 97% din voturi.De la venirea sa la putere, Gurbanguli Berdimuhamedov si-a construit rapid propriul cult al personalitatii, dupa modelul predecesorului sau.In pofida faptului ca in ceea ce priveste rezervele de gaze este a patra tara de pe mapamond, Turkmenistanul trece printr-o perioada dificila, deviza turkmena, manatul, a pierdut mai mult de jumatate din valoarea sa fata de dolar de la scaderea preturilor la hidrocarburi.