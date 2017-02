Peste un sfert dintre angajatorii britanici, ingrijorati ca angajatii din UE vor pleca in acest an 

In sectorul educatiei proportia este de 43%, iar in cel al sanatatii de 49%, potrivit unui sondaj efectuat in peste 1.000 de companii, efectuat de Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).Piata britanica a muncii ramane puternica, dar decizia votantilor de a iesi din Uniunea Europeana va obliga probabil companiile sa isi regandeasca strategiile de training, in perspectiva unui numar mai mic de angajati din UE, in viitor.Premierul Theresa May a promis un control mai strict al imigratiei dupa iesirea din UE, care va avea loc probabil in 2019, chiar daca asta va insemna pierderea accesului liber pe piata unica.Date oficiale recente arata ca angajatorii care depind in mare masura de migranti au probleme sa ocupe unele posturi.Astfel, 45% intre locurile de munca vacante la sfarsitul anului trecut erau in firme de retail si angro, industria prelucratoare, sanatate, industria ospitalitatii si servicii alimentare.