Aproximativ 130.000 de oameni au primit ordin de evacuare, pentru ca cel mai inalt baraj din SUA a fost slabit de ploi

O parte componenta a barajului s-ar putea prabusi in orice clipa, au anuntat autoritatile, care le-au ordonat persoanelor aflate in zonele cu risc de inundatie sa le evacueze imediat. Este vorba despre cei 16.000 de locuitori ai orasului Oroville, aflat la 105 kilometri nord de Sacramento, dar si despre oamenii din localitatile Gridley, Live Oak, Marysville, Wheat Lans, Yuba City, Plumas Lake si Oivehurst.Nivelul apei din lacul de acumulare a crescut din cauza ploilor abundente si ninsorii din California, dupa ani de seceta severa.Departamentul pentru Resurse Hidrologice din California a anuntat ca deverseaza pana la 2.830 de metri cubi de apa pe secunda pentru a incerca sa goleasca lacul.Joi, inginerii care lucreaza la baraj au observat ca bucati mari de beton se desprinsesera.Este pentru prima data cand Lacul Oroville se confrunta cu o astfel de situatie de la constructia barajului, in urma cu 50 de ani.