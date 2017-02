Autoritatile exclud ipoteza atacului terorist in cazul gazului iritant care a dus la inchiderea temporara a aeroportului din Hamburg

Autoritatile germane au dispus duminica inchiderea temporara a aeroportului din orasul nordic Hamburg, dupa ce circa 50 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pentru iritatii la nivelul ochilor si dificultati de respiratie, provocate de o substanta coroziva in zona in care se efectueaza controalele de securitate.O purtatoare de cuvant a politiei a anuntat initial ca substanta a fost gasita in zona in care sunt verificate bagajele calatorilor, fara a putea da informatii despre natura acestei substante.