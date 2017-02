Un oficial de la Casa Alba a criticat hotararea judecatoreasca care a blocat ordinul executiv privind imigratia

Presedintele republican a declarat, vineri, ca prefera sa emita un nou ordin executiv in loc sa treaca prin provocarile unui proces lung in instanta privind ordinul original - care a limitat intrarea in SUA a oamenilor din sapte tari cu majoritate musulmana."Avem mai multe optiuni si le luam in considerare pe fiecare in parte", a declarat Stephen Miller, consilierul Casei Albe.Miller a criticat aspru cea de-a noua decizie de joi a Curtii de Apel a SUA, care a admis suspendarea ordinului executiv dat de Trump. Acesta a acuzat instanta, cu sediul in San Francisco, de uzurpare a puterii judiciare."Aceasta este o uzurpare a puterii judiciare. Puterile presedintelui in astfel de situatii sunt mai presus de orice", a declarat Miller pentru Fox News Sunday.Administratia Trump sustine ca aceasta interdictie va impedica intrarea in tara a teroristilor, desi niciun act de terorism nu a fost comis pe teritoriul SUA de catre cetateni din tarile vizate.