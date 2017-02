DPA precizeaza ca muzicianul a murit in prezenta catorva membri ai familiei si prieteni, la ora locala 5.30 (15.30 ora Romaniei).Originar din Milwaukee, statul american Wisconisn, Al Jarreau a fost o voce distincta in jazz si a primit primul premiu Grammy in 1977, pentru albumul "Look to the Rainbow", reaminteste Reuters.Al Jarreau a concertat si la Bucuresti in Octobrie 2008 in cadrul festivalului Bucharest Masters of Jazz