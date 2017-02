Studiu: UE trebuie sa renunte la energia pe baza de carbune pana in 2030, pentru a indeplini angajamentele climatice

Obiectivul stabilit in decembrie 2015 la o conferinta climatica din Paris este de a mentine cresterea temperaturii medii la mai putin de doua grade Celsius (3,6 grade Fahrenheit) peste nivelurile pre-industriale si necesita inchiderea treptata a centralelor pe carbune din UE, potrivit Climate Analytics."Obiectivul pe termen lung de temperatura adoptat in temeiul Acordului de la Paris... necesita o decarbonizare rapida a sectorului energetic mondial si eliminarea progresiva pana la ultima centrala electrica pe baza de carbune din UE pana in 2030", se arata in raport.Climate Analytics a estimat ca bugetul de carbon al UE, care se concentreaza pe cantitatea de carbon emisa astfel incat sa ramana sub doua grade Celsius, este de 6,5 gigatone pana in 2050.Institutul a mai declarat ca UE va depasi bugetul cu 85% pana atunci, daca va continua cu aceleasi rate de emisii de la centralele pe carbune. Acesta anunta ca au fost 315 astfel de centrale de la un capat la altul al Blocului cu 28 de natiuni si ca alte 11 noi centrale anuntate ar ridica emisiile din UE la un nivel de doua ori mai mare decat cel necesar pentru a limita cresterea temperaturii."Credem ca cel mai ieftin mod pentru ca UE sa faca reducerile de emisii necesare pentru a-si indeplini angajamentele Acordului de la Paris consta in eliminarea treptata a carbunelui din sectorul energiei electrice si de a inlocui aceasta capacitate cu energii regenerabile si masuri de eficienta energetica", spune Paola Yanguas Parra, unul dintre autorii raportului.